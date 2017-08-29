جمرك ضباء تحبط محاولة تهريب 1.6 مليون حبة كبتاجون - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تمكن إدارة جمرك ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (1,686,171) حبة، كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

وأوضح علي العطوي مدير عام جمرك ميناء ضباء أنه أثناء انهاء الإجراءات اللازمة لإحدى الشاحنات وحمولتها القادمة إلى الجمرك بواسطة إحدى العبّارات عُثر على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغ عددها (1,686,171) مليون وستمائة وستة وثمانون ألف ومائة وواحد وسبعون حبة، كانت مُخبأة داخل أكياس بلاستيكية ووضع صناديق الليمون حولها لغرض التمويه، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولة.