10 آلاف دينار غرامة لكويتي ألقى بعلبة عصير في الشارع - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

كلفت علبة عصير مواطناً كويتياً 10 آلاف دينار، عندما اشتراها بـ 100 فلس، وشربها على أحد الأرصفة بالقرب من الشاطئ، لكنه ارتكب خطأً واحداً فقط، جعلها أغلى علبة عصير في التاريخ.

ذكرت المصادرعن أن المواطن فوجئ قبل أيام باستدعائه من النيابة فأصابته الدهشة؛ بعد علمه بأن شرطة البيئة رفعت ضده قضية ، على خلفية أنه قبل بضعة أشهر ألقى بعلبة عصير فارغة على الشاطئ، مُلحقاً أضراراً وخيمة بالبيئة .

وكانت صدمته الكبرى عندما تم إخباره داخل النيابة بأن قضيته يمكن أن تبلغ عقوبتها 10 آلاف دينار، الأمر الذي ما كاد المواطن يسمعه حتى أوشك أن يُغمَى عليه .

وأضافت المصادر أن المواطن تلقى مذهولاً، قرار النيابة بالإفراج عنه بكفالة مالية، وإحالته إلى القضاء للنظر في قضيته.