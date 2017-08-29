بالفيديو.. فايز المالكي يكشف التلاعب بمواطن اشتري منزلا جديدا - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشر الفنان فايز المالكي مقطع فيديو، يظهر تصدع ” فيلا ” لمواطن بأحد أحياء الرياض، بعد مدة قصيرة من شرائها.

وقال المالكي إن أحد أصدقائه استدان مبالغ طائلة ليكمل قيمة ” بيت العمر ” له هو ولزوجته، وبالفعل اشترى ” فيلا ” في حي بالرياض، ولدى استلامها بعد التشطيب صُدم بما فيها من تشققات وتصدعات كبيرة تجعلها آيلة للسقوط.

ورصد المواطن تهالك تربة المنزل مما أثر على بلاط الأرضيات، وظهور التشققات بأغلب جنبات المنزل وتصدع حوائطه بسبب ضعف البناء، وسوء التشطيبات، موضحاً أن الفلل المجاورة له تعاني من نفس التهالك وسوء البناء والتشطيب.

وانتقد المالكي سوء تشييد البيت من قِبل المقاول، وضعف المتابعة والتدقيق من البلديات والأمانات، مطالباً إياهم باتخاذ الإجراءات التي تضمن حق المواطن في تسلم منزل جاهز دون مشكلات في البناء والتشييد.

