بالصور.. ضبط 65 رأسا من الجمال المريضة معدة للذبح بمسفلة مكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بمكة المكرّمة، من ضبط 65 رأساً من الجمال المريضة والهزيلة داخل أحد الأحواش خلال حملة في حي شارع ‏المنصور.

وداهمت البلدية حوش لضبط ‏عمالة من جنوب آسيا متلبسة بارتكاب مخالفات لنظام العمل والإقامة، وتستخدم هذا الحوش كمسلخ عشوائي ومغسلة للملابس بصورة عشوائية وغير صحية وغير آمنة.

وقال رئيس البلدية المهندس مصطفى عيد: تم ضبط ما يقارب 65 رأساً من الجمال المريضة والهزيلة داخل الحوش والمعدة للذبح يوم عيد الأضحى؛ علاوة على كميات من الملابس والفرش المعدة للغسل في المغسلة العشوائية وغير الصحية باستخدام مياه ملوّثة وأدوات صحية قديمة.

وأضاف: تمّ إلقاء القبض على العمالة بمعرفة شعبة الضبط الإداري لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، كما تمّت مصادرة الجمال وتسليمها إلى وحدة الذبيحة بأمانة العاصمة المقدّسة.