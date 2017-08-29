9 نصائح للتعامل مع الزوج العنيد - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

من المعروف أن كل زوج له طبيعة خاصة وتركيبة مختلفة في الشخصيَّة. لذلك تشتكي أغلب الزوجات من صعوبة التعامل مع أزواجهنَّ وبخاصة لو كان الزوج عنيداً فتشعر زوجته بأنَّه من المستحيل التعامل معه والتفاوض في أي أمور حياتيَّة أو خاصة بهما، إذ يصعب عليه تجاوز أي موقف أو أزمة لأنَّه دائماً هو الطرف المعاند، الذي يستمتع ببقاء الصراع ولا يضع لنفسه نهاية وبهذا تجهد الزوجة فتشعر أنَّ حياتها جحيم.

وفي هذا الصدد تقدم اختصاصيَّة علم النفس، أشواق الوافي، عدد من النصائح لتطلعك كيف تتعاملين مع الزوج العنيد :

من هو الزوج العنيد؟

ـ الزوج العنيد لا يعرف طريقاً للمرونة، ويميل لتغيير آرائه وأفكاره بسهولة، ويتمتع بنوع من الإصرار الشديد في قراراته وأفكاره، ولا يقبل التنازل أبداً، كما أنَّه يرفض الاستماع لآراء غيره، ولا يتقبل اللوم والانتقاد.

ـ الزوج العنيد كلما زاد انتقادك له زاد عناداً على آرائه.

ـ الزوج العنيد يسعى دوماً لإصدار القوانين والأنظمة داخل مملكته الصغيرة في المنزل حباً منه للسيطرة والنظام ورغبة منه بتطبيق جميع القوانين من دون جدال أو نقاش.

ـ كما أنَّ الزوج العنيد يميل دوماً لأخد قراراته بنفسه من دون استشارة زوجته.

• ما هي الصعاب التي تواجهها الزوجة في هذه الحالة؟

الزوجة التي تملك زوجاً عنيداً تواجه العديد من المصاعب في كيفيَّة التعامل معه وإرضائه، فهو لا يستمع لها أبداً، ولا يفسح لها المجال لتتحدث أو تعبِّر عن آرائها فيميل دوماً لإصدار القوانين غير القابلة للنقاش أو المجادلة حتى إن كان على خطأ فهو لا يعترف بخطئه، والزوج العنيد يظهر قاسي الطبع وصعب المزاج فتعاني بذلك الزوجة من كيفيَّة التعامل معه.

• نصائح:

1 ـ يجب أن يشعر زوجك أنك تتقبلينه كما هو، ويجب أن يشعر دائماً بحبك ليس بالكلام فقط، وإنَّما بالعمل أيضاً، فالحب كفيل بأن يذيب أي إحساس بالأنانيَّة

2 ـ اتركيه يتحدث حتى ينتهي من كلامه وكوني هادئة واضبطي أعصابك.

3 ـ تغاضي عن هفواته وزلاته وارفعي من قدره دائماً أمام الناس وامدحيه أمام أهله وأهلك.

4 ـ لا تبدي الرفض الدّائم لجميع قراراته حتى وإن كانت معظمها خاطئاً، لأنَّه يستشعر أنَّ قراراته دوماً مرفوضة لديك فيزيد بذلك إصراراً وعناداً.

5 ـ حاولي تقوية علاقتك به وتقوية علاقاته الاجتماعيَّة ليكتسب مهارات التواصل والاتصال مع الآخرين ويجيد حسن الإنصات فيتقبل أفكار غيره.

6 ـ عند انفعال الزوج العنيد لا تحاولي التصدي له، بل دعيه يعبِّر عن انفعالاته وغضبه.

7 ـ عليك الانتباه أيتها الزوجة إلى أنَّ الشخص العنيد يكره الإلحاح والطلبات المتكرِّرة فابتعدي عن الإلحاح في طلباتك في حال رفضه لأنَّه يزيد عناداً.

8 ـ لا تلجئي للحوار أثناء انفعاله، تحاوري معه بأسلوب هادئ.

9 ـ ابتعدي عن الكلمات القاسية والعصبيَّة أثناء التحاور معه في موضوع ما.