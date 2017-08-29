نجاح عملية إصلاح شريان لمريض أربعيني في الملك سعود الطبية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

نجح فريق طبي متخصص بمدينة الملك سعود الطبية، في إصلاح الشريان الأورطي لمريض مقيم في العقد الرابع من العمر.

وأوضح الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور عبدالله الفوزان، أن المريض تعرض لحادث مروري أدى للعديد من الإصابات الخطرة.

وتابع: قام فريق مكون من استشاريي جراحة الأوعية الدموية وجراحة الإصابات والحوادث، بإجراء عملية استئصال الطحال وإصلاح الشريان الأورطي للمصاب؛ مبيناً أن المريض بحالة مستقرة ويستعد للخروج خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية لديها فريق متخصص يتعامل مع الحالات الطارئة في مجال الحوادث المرورية والإصابات الخطرة.