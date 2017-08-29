الصحة تحذر من الأكل المكشوف خلال الحج: يسبب التسمم - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

حذرت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام من الأكل المكشوف والمجهول المصدر أثناء أداء فريضة الحج.

وشددت الصحة على ضرورة تجنب الحجاج التسمم الغذائي، من خلال الاهتمام بغسل اليدين بالصابون قبل تناول الطعام وبعد الخروج من دورة المياه، كذلك تجنب الأكل المكشوف والباعة الجائلين، والاهتمام بغسل الفاكهة، والخضراوات، وطهو الطعام جيدًا، وعدم تناول الأكل المعرض للذباب، والأكل المخزن بالثلاجة بطريقة غير سليمة، وتسخينه جيدًا بعد إخراجه من الثلاجة للاستهلاك، والإكثار من السوائل والعصائر الطازجة.

وأوضحت أن أعراض التسمم الغذائي هي ارتفاع في درجات الحرارة والآم البطن الشديدة والإسهال، وسببها الأكل من المصادر غير المعروفة والأكل من المصادر المكشوفة والأكل من المناطق العامة، وأكدت على أنه عند الاستفراغ او اسهال اخذ سوائل بشكل جيد تجنباً لحدوث الجفاف , وتمنت السلامة للجميع.

وتحرص ” الصحة ” على تقديم الوجبات الغذائية الصحية للعاملين والمرضى بالمرافق الصحية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفرق الطوارئ الميدانية خلال موسم الحج وفق أعلى معايير الاشتراطات الصحية والجودة.

وأكدت ” الصحة ” أنها تطبق الاشتراطات الصحية، ونظام الجودة في مواقع العمل، إضافة إلى وضع الخطط البديلة لتوفير التغذية اللازمة في حالات الطوارئ، واستخدام كاميرات المراقبة في جميع وحدات التحضير، والطهي للمراقبة الدقيقة لضمان سلامة وجودة الوجبات الغذائية المقدمة من التلوث والتسمم الغذائي.

وأوضحت ” الصحة ” أن الاستعداد لموسم الحج يبدأ في كل عام ابتداء من انتهاء موسم الحج السابق، حيث يتم تقييم أعمال التغذية ورصد الاحتياجات وتحديد الاحتياج من التجهيزات والإنشاءات لمواقع التغذية بالمشاعر المقدسة، مضيفة أنه يتم إعداد خطة عمل تنفيذية مقرونة بفترة زمنية تبدا من 1/11 وحتى نهاية موسم الحج، بالإضافة الى ترشيح القوى العاملة من المختصين بالتغذية للإشراف على سير العمل في المستشفيات.