أمن عفيف يباشر انتحار خادمة بنغالية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

باشرت الجهات الأمنية في عفيف حادثة انتحار خادمة من الجنسية البنغالية في هجرة فيضة نومان شمالا.

وذكرت المصادر أن الخادمة علقت نفسها في باب غرفتها وفارقت الحياة منتحرة.

وفتحت الجهات الأمنية ملف تحقيق في الحادثة لحين اكتمال الأدلة من الطب الشرعي.