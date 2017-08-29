 أمن عفيف يباشر انتحار خادمة بنغالية - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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  • نشر : منذ 33 دقيقة
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  • حوادث

أمن عفيف يباشر انتحار خادمة بنغالية

أمن عفيف يباشر انتحار خادمة بنغالية
حمود العنزي(صدى):

باشرت الجهات الأمنية في عفيف حادثة انتحار خادمة من الجنسية البنغالية في هجرة فيضة نومان شمالا.

وذكرت المصادر أن الخادمة علقت نفسها في باب غرفتها وفارقت الحياة منتحرة.

وفتحت الجهات الأمنية ملف تحقيق في الحادثة لحين اكتمال الأدلة من الطب الشرعي.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 511 ] نشر منذ 29 دقيقة

رحم الله الجميع وهل هى من الجنسية البرتغالية أم من الجنسية البنغالية ؟؟ أعتقد المتوفاة من الجنسية البنغالية

[ عدد التعليقات: 1891 ] نشر منذ 9 دقائق

لاتدقق ياعبدالله
لابرتغاليه ولا بنغاليه
اعتبرها برنغاليه

[ عدد التعليقات: 1891 ] نشر منذ 8 دقائق

نسيت اترحم عليها
اللهم ان كانت من اهل الاسلام فارحمها واعفو عنها

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