فريق الكهرباء التطوعي يشارك بأنشطة جمعية الكشافة لخدمة الحجيج - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تشارك الشركة السعودية للكهرباء بفريق تطوعي مؤهل ضمن أنشطة جمعية الكشافة العربية السعودية في موسم حج هذا العام بهدف تقديم الخدمات التطوعية والأنشطة التوعوية لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وذلك من خلال دعم خدمات الجمعية، ومشاركة أعضائها الأنشطة المختلفة كالإسعاف الخيري، والمرور، والصحة، والتوعية والإرشاد، وتقديم المساندة لقطاعات الدولة المشاركة في موسم الحج، بالتنسيق مع الجهات المتخصصة.

وبين حمود بن عودة الغبيني، نائب الرئيس الأعلى للإتصال والعلاقات العامة بـالشركة، أن مشاركة فريق الكهرباء التطوعي في أنشطة جمعية الكشافة العربية السعودية تأتي في إطار الاتفاقية التي وقعتها الشركة مع الجمعية هذا العام، وذلك ضمن معايير المسؤولية الاجتماعية الخاصة بخدمة المجتمع، والنهوض بكافة فئاته، مشيراً إلى أن دور الشركة يتضمن أيضاً توفير مولدات كهربائية متنقلة لخدمة أنشطة الجمعية، وتقديم دورات تدريبية متخصصة في السلامة الكهربائية للأعضاء، كجزء من سياسة الشركة في دعم كافة القطاعات والجهات الحكومية والخاصة لتقديم أفضل الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.



وأفاد الغبيني أن فريق الكهرباء التطوعي حظي بتدريب وتأهيل مميز من قبل المختصين بالجمعية، خاصة وأن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين أسهمت في الارتقاء بالأنشطة الكشفية للفريق، وكذلك الدعم البارز الذي قدمته الشركة لتعزيز دور الجمعية وخدماتها في موسم الحج والعمرة في ظل تعدد مهامها، والتي منها على سبيل المثال مسح وجمع المعلومات وتحديثها لمشعري منى وعرفات، وإصدار أدلة الإرشاد للمشعرين، إضافة إلى إرشاد الحجاج التائهين وإيصالهم إلى مقرات مخيماتهم بأمان من خلال مراكز الإرشاد الخاصة بالجمعية والتي تنتشر في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة.

وأضاف نائب الرئيس الأعلى للإتصال والعلاقات العامة بـ ” السعودية للكهرباء ” أن الاتفاقية تُعد جزءاً من الأهداف المجتمعية المشتركة للجانبين، وأن مشاركة فريق الكهرباء التطوعي لأنشطة الجمعية بالمشاعر المقدسة تسلط الضوء على الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء، وتأكيد روح العمل التطوعي والانتماء الوطني، وفق رؤية أساسها الإخلاص وسمتها الإتقان ومنهجها التربية، مشيداً في الوقت نفسه بجهود جمعية الكشافة العربية السعودية ومعسكراتها المنتشرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشعري منى وعرفات، وجاهزيتها وتأهيلها لتكون منطلقاَ للخدمات الجليلة التي تقدمها الكشافة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تُشارك بأكثر من (1500) مهندس وفني وإداري في موسم حج هذا العام 1438هـ، تحت شعار ” نعمل بإتقان من أجل ضيوف الرحمن ” ، بهدف تقديم خدمة كهربائية موثوقة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وأنها أنشأت هذا العام مشاريع كهربائية جديدة بقيمة (4250) مليون ريال لدعم موثوقية الخدمة الكهربائية وراحة الحجيج.

