تفاصيل رسالة اتحاد الكرة للجماهير قبل لقاء الإمارات - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

وجه اتحاد كرة القدم رسالة لجماهير الأخضر قبل المواجهة المرتقبة اليوم الثلاثاء، بين المنتخب الأول وشقيقه الإماراتي، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2017.

وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي: ” صباحكم أخضر، بإذن الله فوز وثلاث نقاط جديدة في مشوار الأخضر، بالتوفيق نجومنا ونثق فيكم يا أبطال “.

ويلاقي المنتخب في الجولة التاسعة شقيقه منتخب الإمارات، اليوم الثلاثاء، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.