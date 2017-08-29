بالصور.. الضويلع يتفقد مركز المراقبة الصحية بمدينة الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

قام نائب وزير الصحة حمد الضويلع، صباح اليوم، بزيارة تفقدية لمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يرافقه وكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار ووكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي.

وأطلع نائب وزير الصحة على سير العمل بهذه المراكز وما قدمته في وقت سابق من خدمات تجاه حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنفذ، وأستمع إلى شرح تفصيلي عن الإستعدادات التي أتخذها المركز لخدمة ضيوف الرحمن والمنجزات التي تم تحقيقها والجهود المبذولة لرعاية صحة الحجاج بشقيها العلاجي والوقائي لمنع وفادة الأمراض المعدية للمملكة، حيث بلغ عدد الحجاج القادمين من منفذ مطار الملك عبد العزيز الدولي ( 930.730 ) حاج، في حين بلغ عدد المطعمين بلقاح شلل الأطفال بالمنفذ ( 242.627 ) حاج، أما عدد المطعمين بالعقار الوقائي فبلغ ( 162.627) حاج. كما قام خلال جولته بالمرور علي جميع الأقسام و أبدى رضاه عما شاهده من جاهزية عالية.

وأعرب في نهاية جولته عن شكره لجميع العاملين بهذه المراكز على جهودهم التي يبذلونها، حاثاً ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لحجاج هذا العام، كما ألتقى أثناء الجولة بمدير صالات الحج والعمرة المهندس عبد المجيد أفغاني.

من جهة أخرى قام أيضاً بزيارة تفقدية لمجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة أطمأن من خلالها على سير العمل بالمجمع و الخدمات المقدمة لاسيماً وأن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يعد أحد المجمعات الداعمة بالحج، وقام خلال زيارته بتدشين الصالة الرياضية والعلاج الطبيعي في المجمع، بالإضافة إلى تدشين وحدة جراحات اليوم الواحد، وقسم الرعاية الصحية المنزلية.

وختام زيارته للمجمع قدم شكره الى العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة للارتقاء بتقديم الخدمة الصحية بالمجمع.

