الشايع الدولية تعلن عن 20 وظيفة شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

الشايع الدولية تعلن عن 20 وظيفة شاغرة
طرحت شركة الشايع الدولية للتجارة، 20 وظيفة شاغرة بعدد من المجالات، وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في المملكة بالعاصمة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– موظف استقبال بضائع (عدد 4 وظائف).
– مدير مطعم (عدد 4 وظائف).
– مساعد مدير مطعم (عدد 4 وظائف).
– موظف خدمة عملاء مطعم (عدد 4 وظائف).
– مشرف مطعم (عدد 4 وظائف).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أغسطس 2017م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلاً اضغط ” http://jobsearch.alshaya.com/cau/en/filter/?location-group=Saudi+Arabia “.
فرحان زعلان💚[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 1 ساعة
إذا محتاجين طباخ شعبي انا موجود
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17208 ] نشر منذ 59 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه طيب يا الطباخ الشعبي عطنا وضفت السليق الطايفي الاصلي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17208 ] نشر منذ 57 دقيقة
اخي فرحان شد حيلك فى التعليقات علشان يعطونك من ذي القلايد حمر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17208 ] نشر منذ 57 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه طيب يا الطباخ الشعبي عطنا وصفت السليق الطايفي الاصلي
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 41 دقيقة
ماشاء الله الاخصائي امسى ولا ولاصبح الا وهو معلق القلاده😂
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1313 ] نشر منذ 32 دقيقة
الاخصائي عنده عينات في المختبريخلصها هاليومين ويجي-
علي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 11 دقيقة
ياخي حرام عليك موظفي الاداره والمدراء وموظفي الماليه كلهم اجانب تحصل الي منزل الوظائف اجنبي وعلى سعودي طباخ لكن هين الرسوم جايه وتاكلون خابور قوي ههههههههههههههههههههه