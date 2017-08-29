 الشايع الدولية تعلن عن 20 وظيفة شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 29

    أغسطس

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الشايع الدولية تعلن عن 20 وظيفة شاغرة

الشايع الدولية تعلن عن 20 وظيفة شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة الشايع الدولية للتجارة، 20 وظيفة شاغرة بعدد من المجالات، وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في المملكة بالعاصمة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف استقبال بضائع (عدد 4 وظائف).
– مدير مطعم (عدد 4 وظائف).
– مساعد مدير مطعم (عدد 4 وظائف).
– موظف خدمة عملاء مطعم (عدد 4 وظائف).
– مشرف مطعم (عدد 4 وظائف).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أغسطس 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلاً اضغط ” http://jobsearch.alshaya.com/cau/en/filter/?location-group=Saudi+Arabia “.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 1 ساعة

إذا محتاجين طباخ شعبي انا موجود

[ عدد التعليقات: 17208 ] نشر منذ 59 دقيقة

هههههههههههههههههههههههه طيب يا الطباخ الشعبي عطنا وضفت السليق الطايفي الاصلي

[ عدد التعليقات: 17208 ] نشر منذ 57 دقيقة

هههههههههههههههههههههههه طيب يا الطباخ الشعبي عطنا وصفت السليق الطايفي الاصلي

[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 41 دقيقة

ماشاء الله الاخصائي امسى ولا ولاصبح الا وهو معلق القلاده😂

[ عدد التعليقات: 1313 ] نشر منذ 32 دقيقة

الاخصائي عنده عينات في المختبريخلصها هاليومين ويجي-

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 11 دقيقة

ياخي حرام عليك موظفي الاداره والمدراء وموظفي الماليه كلهم اجانب تحصل الي منزل الوظائف اجنبي وعلى سعودي طباخ لكن هين الرسوم جايه وتاكلون خابور قوي ههههههههههههههههههههه

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