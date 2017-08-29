الشايع الدولية تعلن عن 20 وظيفة شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة الشايع الدولية للتجارة، 20 وظيفة شاغرة بعدد من المجالات، وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في المملكة بالعاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف استقبال بضائع (عدد 4 وظائف).

– مدير مطعم (عدد 4 وظائف).

– مساعد مدير مطعم (عدد 4 وظائف).

– موظف خدمة عملاء مطعم (عدد 4 وظائف).

– مشرف مطعم (عدد 4 وظائف).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أغسطس 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلاً اضغط ” http://jobsearch.alshaya.com/cau/en/filter/?location-group=Saudi+Arabia “.