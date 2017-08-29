فيتبيت تطلق أول ساعة ذكية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عملاقة الأجهزة القابلة للارتداء تقدم أحدث منتجاتها الصحية، وهي مجموعة أجهزة سنختار منها الساعة الذكية Ionic التي تحاول فيها منافسة ساعة آبل.

وتقدم ساعة Ionic كل الوظائف الصحية المتوقعة مثل تتبع حركة الجسم والنشاط وحساب عدد دقات القلب وقياس مستويات الأوكسجين في الدم وهي مقاومة للمياه حتى 50 متراً وتحمل بداخلها GPS ويمكنها الدفع وتعمل بطاريتها أكثر من 4 أيام.

كما تلاحظون أنها ساعة ذكية، لديها خيارات اتصال عبر البلوتوث والواي فاي وتحمل جسماً من الألومنيوم استخدمت تقنيات في صناعة الهواتف الذكية لوضعها.

ويبدأ الطلب المسبق على الساعة بسعر 300 دولار اليوم وهو أعلى من سعر ساعة آبل بإصدارها القياسي Series 1 حالياً 269 دولاراً، وستتوفر في الأسواق أكتوبر المقبل.