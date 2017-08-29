شرطة نجران تكشف تفاصيل القبض على صاحب المقطع الساخر - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

نجحت شرطة منطقة نجران، في القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتحدث بسخرية، مدعياً أنه اعتدى بالضرب على وافد مصري وحرمه من راتبه.

وقال الرائد عبدالله عشوي، الناطق الإعلامي لشرطة منطقة نجران، إن شرطة المنطقة بعد متابعة المقطع المتداول، تمكنت من التعرف على هوية الشخص الذي ظهر فيه، ثم ألقت القبض عليه، واتضح أنه وافد عربي، وأجرت اللازم معه وأحالته إلى النيابة العامة بوصفها جهة الاختصاص.

يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله أظهر شخصاً يدعي خلاله أنه ضرب وافداً مصرياً كان على كفالته بعد أن طالبه الأخير برواتبه، وقيل إن الشخص سعودي، فيما أوضح الشخص نفسه في مقطع آخر، أن الأمر كان مجرد مزحة، وأنه لا يكفل أحداً لأنه ليس سعودياً، مؤكداً احترامه لكل الجنسيات العربية.