بالفيديو.. الأمير الحسين يٌعلم الأميرة سلمى العزف على الجيتار - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أثار نشر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إعجاب الآلآف من المتابعين .

حيث ظهر الأمير الحسين بن عبدالله في الفيديو وهو يعزف الجيتار مع شقيقته الصغرى الأميرة سلمى ، ويبدوا أن الأمير الحسين كان يعلم الأميرة سلمى العزف على الجيتار .

يشار أن الأمير الحسين كان قد نشر قبل هذا الفيديو على موقع تويتر أيضا ، صورة له قال إنها التقطت خلال مناورة حية قبل بضعة أشهر في أكاديمية ساندهيرست ، التي تخرج منها مؤخرا وهي نفس الأكاديمية التي تخرج فيها والده ملك الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وجده الراحل الملك الحسين بن طلال .