 بالفيديو.. الأمير الحسين يٌعلم الأميرة سلمى العزف على الجيتار - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 29

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. الأمير الحسين يٌعلم الأميرة سلمى العزف على الجيتار

بالفيديو.. الأمير الحسين يٌعلم الأميرة سلمى العزف على الجيتار

بالفيديو.. الأمير الحسين يٌعلم الأميرة سلمى العزف على الجيتار
نورة الشهري(صدى):

أثار نشر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إعجاب الآلآف من المتابعين .

حيث ظهر الأمير الحسين بن عبدالله في الفيديو وهو يعزف الجيتار مع شقيقته الصغرى الأميرة سلمى ، ويبدوا أن الأمير الحسين كان يعلم الأميرة سلمى العزف على الجيتار .

يشار أن الأمير الحسين كان قد نشر قبل هذا الفيديو على موقع تويتر أيضا ، صورة له قال إنها التقطت خلال مناورة حية قبل بضعة أشهر في أكاديمية ساندهيرست ، التي تخرج منها مؤخرا وهي نفس الأكاديمية التي تخرج فيها والده ملك الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وجده الراحل الملك الحسين بن طلال .


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *