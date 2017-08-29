خاصية جديدة للإطلاع على إحصاءات الحج كل 6 ساعات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

طرحت الهيئة العامة للإحصاء خاصية جديدة للاطلاع على إحصاءات الحج بشكل محدَث كل ست ساعات، ضمن منظومة تقنية شاملة تعتمدها الهيئة في تنفيذ برنامج إحصاءات الحج هذا العام.

وقال وكيل تقنية المعلومات بالهيئة خالد الدلقان إنه تم إضافة الخريطة التفاعلية للحج إلى المنظومة التقنية لإحصاءات الحج هذا العام، حيث يمكن للجميع الاطلاع على أعداد الحجاج القادمين إلى مكة عبر كل منفذ بشكل مُحدث كل 6 ساعات إضافةً لإحصاءات حجاج الخارج.

وأضاف أن الهيئة تطبق أسلوبا حديثا لجمع البيانات الميدانية، من خلال استخدام استمارة إلكترونية عبر الأجهزة اللوحية في عملية حصر الحجاج، تتيح سرعة الحصول على النتائج اليومية والإجمالية لعدد الحجاج، مصنفين حسب جنسياتهم ومراكز وتوقيت قدومهم وأنواع مركباتهم.

وأوضح أن النظام اللوحي المستخدم لجمع البيانات ميدانياً يشتمل على استمارة رقمية لحصر الحجاج تحتوي على جميع البيانات الخاصة بنتائج حصر أعداد ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة ذات تزامن مكاني يرتبط بإحداثيات موقع جمع المعلومات، وترتبط هذه الأجهزة بنظام تحكم عن بعد، يتيح تتبع الأجهزة وصيانتها وتحديث الأنظمة عند الحاجة.