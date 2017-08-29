أزمة قطر تعيق إقامة كأس الخليج - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تتزايد التساؤلات مع أقتراب موعد سحب قرعة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ23 المقررة في العاصمة القطرية الدوحة عن مستقبل البطولة ومصيرها في ظل الأزمة السياسية التي تطغى على المنطقة منذ أواخر مايو الماضي .

قال راشد الزعابي عضو الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الذي شغل في سنوات مضت أمانة اللجنة التنظيمية الخليجية أن بطولة الخليج عرف عنها أنها تنظم وفق الأحداث السياسية كما يحصل في ضم أي منتخب حيث يتطلب موافقة قادة دول مجلس التعاون الخليجي مؤكداً أن حالة الجمود الحالية قد تشير إلى احتمال عدم إقامة البطولة في موعدها ما لم يحدث انفراج سياسي للأزمة.

وتابع ” سهو السهو ” أمين السر في الاتحاد الكويتي الذي تسعى بلاده بقوة لتطبيق الشروط والمتطلبات اللازمة من الفيفا من أجل رفع الحظر عن الرياضة الكويتية, بكون المنتخب الأزرق لا يمكنه المشاركة في البطولة الخليجية وإن كانت تعتبر ” ودية ” ما لم يتم رفع الحظر الدولي عنه.

وأضاف مصدر مسؤول في الاتحاد السعودي أن يعتذر الأخضر عن المشاركة في حال تأهل لمونديال 2018 في روسيا على اعتبار أن هناك برنامجا إعداديا قويا سيكون للمونديال بحسب التقرير الذي سيرفعه المدرب مارفيك مشيراً إلى أن الأمور بخصوص المنتخب السعودي قد تتضح بشكل أكبر بعد نهاية التصفيات الآسيوية الحالية المؤهلة للمونديال .

و أعلن أمين عام الاتحاد العراقي صباح رضا عن استعداد بلاده لاستضافة النسخة الخليجية المقبلة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في حال تعذرت إقامتها في قطر مبينا أن رفع الحظر ولو كان «مؤقتا» عن الملاعب العراقية يشفع لها باستضافة هذه البطولة بعد أن يتم الحصول على الإذن من الاتحاد القاري على الأقل.