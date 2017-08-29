 انخفاض الدولار أمام الين بفعل صواريخ كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 29

    أغسطس

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انخفاض الدولار أمام الين بفعل صواريخ كوريا الشمالية

انخفاض الدولار أمام الين بفعل صواريخ كوريا الشمالية
عادل الحربي(صدى):

تراجع الدولار أمام الين الياباني لأدنى مستوى له في 4 أشهر، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً فوق شمال اليابان مما أثار مخاوف وتوترات جديدة بين ” واشنطن ” و ” بيونج يانج ” ، وتزايد طلب المستثمرين على الين كملاذ آمن.

وأطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم صاروخاً حلق فوق اليابان وسقط في المحيط الهادئ على بعد حوالى 1180 كيلومتراً من منطقة ” هوكايدو ” الشمالية في تصاعد حاد للتوترات في شبه الجزيرة الكورية.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت عشرات التجارب للصواريخ الباليستية تحت قيادة ” كيم جونج-أون ” ، لكن إطلاق قذائف فوق الأراضي اليابانية هو الأول من نوعه.

وانخفض مؤشر الدولار هامشياً بنسبة 0.04% إلى 92.169، فيما ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.08% إلى 1.198 دولار، وتراجع الدولار أمام الين بنسبة 0.31% إلى 108.91 ين، بعدما هبط إلى108.33 ين في أوائل تداولات آسيا وهو المستوى الأدنى منذ منتصف أبريل/نيسان.

كما صعد الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.16% إلى 1.295 دولار، وتراجع الدولار أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.28% إلى 0.952 فرنك، وهبط اليورو أمام الين بنسبة 0.28% إلى 130.5 ين، وذلك في تمام الساعة 9:32 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.


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