الذهب يرتفع متأثرا بإطلاق صواريخ كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

سول(صدى):

ارتفع الذهب لأعلى مستوى له منذ نوفمبر، حيث أدى التوتر الجيوسياسي المتصاعد حول إطلاق صواريخ كورية شمالية جديدة إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب بنسبة 1.4% في الجلسة السابقة في أكبر ارتفاع له في يوم واحد منذ منتصف مايو.

وذكرت كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء في مياه المحيط الهادي شرق ” هوكايدو ” بعد تحليقه فوق الجزيرة اليابانية الشمالية في تصاعد حاد للتوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وارتفع الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.56% إلى 1317.46 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.56% إلى 1322.6 دولار للأوقية، وذلك في تمام الساعة 9:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتجاوزت عقود الذهب مستوى 1324 دولارا في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2016.