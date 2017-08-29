أسعار النفط ترتفع مع توقعات تعافي المصافي في الخليج الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ارتفعت أسعار النفط مع توقعات تعافي الإمدادات إلى مصافي النفط المعطلة في الخليج الأمريكي بفعل الإعصار ” هارفي ” الذي تسبب في إغلاق عدد من مصافي في البلاد، تزامنًا مع ترقب بيانات حول مخزون النفط في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام ” برنت ” القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 0.45% إلى 52.12 دولار للبرميل، فيما تراجع خام ” نايمكس ” الأمريكي بنسبة 0.50% إلى 46.80 دولار، في تمام الساعة 09:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وقالت ” إس آند بي جلوبال بلاتس ” إن عشر منشآت لتكرير النفط في هيوستن وكوربوس كريستي أغلقت عملياتها بسبب الإعصار، مشيرة إلى أن الطاقة التكريرية للولايات المتحدة فقدت نحو 2.2 مليون برميل يوميًا خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب ” هارفي “.

ويتوقع محللون بدء منشآت النفط في كوربوس كريستي للعمل خلال الأسبوع القادم، لكن إلى الآن لم يتم تحديد موعد لعودة الأمور إلى طبيعتها في هيوستن التي شهدت تدفقا شديدا من السيول والفيضانات.

وتترقب الأسواق اليوم، صدور بيانات –غير رسمية- من معهد البترول الأمريكي حول التغير بمخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.