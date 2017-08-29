 مؤسسة الري تقايض موظفيها : التنازل عن القضية مقابل الوظيفة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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مؤسسة الري تقايض موظفيها : التنازل عن القضية مقابل الوظيفة

مؤسسة الري تقايض موظفيها : التنازل عن القضية مقابل الوظيفة
عادل الحربي(صدى):

أوضح وكيل موظفي المؤسسة العامة للري في قضية العلاوات السنوية الساقطة للمعينين منذ عام 1412 وحتى 1424، أن المؤسسة اشترطت على منسوبيها التنازل عن القضية المرفوعة لدى الهيئة الابتدائية مقابل صرف العلاوة لهم، والتي صدر قرار من المقام السامي بتخصيص مبلغ 52 مليون ريال لصرفها.

وقال وكيل الموظفين حمد مبارك،إن مطالب الموظفين تضمنت العلاوة السنوية، وتعويضهم عن العمل في العطل الأسبوعية والأعياد، وبدل النقل، وتعديل أرصدتهم من الإجازات العادية.


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14 تعليق

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين

وين العلاوة نحن موظفين ليس لنا بدل ولاشي سوى العلاوة والتي هي حق من حقوق الموظف وتم اخذها الظلم ظلمات وين نشتكي عل من المعقول يصرف بدل صنف بأثر رجعي ولاتصرف العلاوة !!!!!!!

[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 2 ساعتين

شئ حلو

[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 1 ساعة

حقا لا يضيع حق وراءه مطالب

[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 1 ساعة

طب ياليت يكون صحيح

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 1 ساعة

وين العلاوة

[ عدد التعليقات: 12595 ] نشر منذ 1 ساعة

يجيب الله خير

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 1 ساعة

نتمنى ان يكون الخبر صحيح

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب

[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 5 دقائق

العلاوه حقدالسنه الجديده قربة وراح يلعبون ويطيرونها

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