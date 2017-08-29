مؤسسة الري تقايض موظفيها : التنازل عن القضية مقابل الوظيفة - صحيفة صدى الالكترونية

مؤسسة الري تقايض موظفيها : التنازل عن القضية مقابل الوظيفة
أوضح وكيل موظفي المؤسسة العامة للري في قضية العلاوات السنوية الساقطة للمعينين منذ عام 1412 وحتى 1424، أن المؤسسة اشترطت على منسوبيها التنازل عن القضية المرفوعة لدى الهيئة الابتدائية مقابل صرف العلاوة لهم، والتي صدر قرار من المقام السامي بتخصيص مبلغ 52 مليون ريال لصرفها.
وقال وكيل الموظفين حمد مبارك،إن مطالب الموظفين تضمنت العلاوة السنوية، وتعويضهم عن العمل في العطل الأسبوعية والأعياد، وبدل النقل، وتعديل أرصدتهم من الإجازات العادية.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18597 ] نشر منذ 3 ساعات
موافقين موافقين موافقين
مواااااااااااافقييييين🤗🤗🤗
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4958 ] نشر منذ 3 ساعات
وراء كل حق مطالب
اساس العروبة[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين العلاوة نحن موظفين ليس لنا بدل ولاشي سوى العلاوة والتي هي حق من حقوق الموظف وتم اخذها الظلم ظلمات وين نشتكي عل من المعقول يصرف بدل صنف بأثر رجعي ولاتصرف العلاوة !!!!!!!
ام نايف[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 2 ساعتين
شئ حلو
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 1 ساعة
حقا لا يضيع حق وراءه مطالب
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 1 ساعة
طب ياليت يكون صحيح
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 1 ساعة
موافقين طبعا
يزيد العاشق[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يصلح الاحوال
عزيز[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 1 ساعة
وين العلاوة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12595 ] نشر منذ 1 ساعة
يجيب الله خير
ام عماد[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 1 ساعة
نتمنى ان يكون الخبر صحيح
عنود[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
الجنوب[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 5 دقائق
العلاوه حقدالسنه الجديده قربة وراح يلعبون ويطيرونها