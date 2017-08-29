لٌجين عمران تكشف حقيقة خبر القبض عليها بقضية اقتصادية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نفت الإعلامية لٌجين عٌمران ، واقعة القبض عليها بقضية أقتصادية ، التي تداولتها عدد من المواقع الإلكترونية ، مٌشيره إلى أنها تفاجأت بالخبر ، وأنها لا تملك أي حساب بنك في المملكة حتى تودع به الأموال.

وكتبت لجين عمران في تغريدتها ” واضح أن اللي فبرك الخبر غبي مع مرتبة الشرف ما عنده سناب شات . كان على الأقل أجّل كذبته لحد ما أرجع من إجازتي مو مسافرة وأصور كل شوي ببلد “.

وكانت انتشرت معلومات تفيد بأنّه تم إلقاء القبض على لجين عمران، بعد إبلاغ أحد البنوك عنها للجهات المسؤولة بأنها تلقت دفعات مالية كبيرة جداً مجموعها تخطى ال 700 مليون ريال خلال اربعة اشهر فقط، وهذا ما اثار شكوك البنك ودفعه لإستجوابها ولكن أجوبتها لم تكن مقنعة ولم تقدم ادلة واضحة على إدعاءاتها ما دفع البنك لإبلاغ السلطات المعنية التي ألقت القبض عليها للتحقيق معها حول مصدر أموالها .