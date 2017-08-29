امرأة تقيم دعوى طلاق ضد زوجها: " مبيعرفش يبوس " - صحيفة صدى الالكترونية

امرأة تقيم دعوى طلاق ضد زوجها: ” مبيعرفش يبوس “
أقامت امرأة دعوى خلع ضد زوجها في محكمة الأسرة بالجيزة في مصر، متهمه إياه أنه لا يجيد التقبيل.
وقالت الزوجة ” مبيعرفش يبوس.. زغير قادر على إسعادها ومقصر في أداء واجباته الزوجية تجاها ” .
وقالت ” م ” في دعواها: ” أنا اتخميت فيه واكتشفت إنه بارد وما بيعرفش يبوس، وأنا كل اللي عايزاه إني أستمتع مع جوزي، ولَّا هو الراجل من حقه يطالب بحقوقه ويتجوز أكتر من واحدة لو ملقاش المتعة مع مراته، وإحنا لأ ” .
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18597 ] نشر منذ 3 ساعات
البوس يحتاج لشخص متمرس
مو اي واحد يبوس
خذ لك علكه وامضغها وافلتها ف فم شريكة حياتك
وهي تاخذ لها مضغتين وتردها لك
ولازم يكون فمك نظيف واسنانك تلق بياض
مو صفراء كن الشمس غربت فيها
زبط امورك واقترب من المدام مسافة90%
واترك ال10%لها هي تقرب😘😘😘
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18597 ] نشر منذ 3 ساعات
تعالي هااااااتي بوووووسه
لشوووووف😂😂😂😂
كان زمان[ عدد التعليقات: 1298 ] نشر منذ 3 ساعات
القبلات فن .. لا يجيده إلا القليل ..
فرحان زعلان💚[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة إلا بالله الى هادرجه نفصخ الحياء من الوجه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1891 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعذروها يمكن زوجها ماعنده براطم
الله يهيدهم ويصلح حالهم
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1313 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياخ فرحان هي كانت فرحانه انها تزوجت وياخ زعلان هي زعلت يوم لقته مايعرف يبوس واللي مايعرف يبوس مايعرف يكمل اموووره-بس هي ماودها تكمل الباقي-تستحي قدام الناس –
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12595 ] نشر منذ 2 ساعتين
من حقها تخلعه وتخلع جده البارد حتى البوس ما بيعرفش جته نيله على براطمه
هو ما بيعرف ان البوس هو قمة اللذه عند الزوجه والا الاهبل ما يضيع وقت على طول يخلص شغله ويمشي
مثل الثور
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1313 ] نشر منذ 2 ساعتين
وقلنا في غيابك في خبر سابق ناقشناه ياخ فرحان ان اللي مايبوس ويداعب ماراح يشوف خيوط العنكبوت-وخيوط العنكبوت كانت نصيحه من واحد الماني يقول انتبه لاتقرب لذاك الشي حتى تشوف العنكبوت نسجت خيوطها عليه -اكيد فهمتني ياخ فرحان بارك الله فيك-
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 2 ساعتين
امسكيه في المروحه واربطيه
وعلى خمسه شغليه
حتى يدوخ وانتي بوسيه
يمكن الرجال خايف من وجهك
اللي تقل وجه حصني مقطوع ذيله
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d
أبوفهد[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 ساعتين
أهب ياوجهها ابك ذي ما تستحي
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5436 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه 🤣🤣 كفو كل واحد يأخذ حقه من الثاني حسب الشرع 🙉🙉🙉
فرحان زعلان💚[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 2 ساعتين
السحاب الله يهديك هي خلت شيء ماقالته علشان تستحي من الناس
كل شيء واضح من كلامك بس
المفروض الواحد أول يوم في زواجه يطلعون في وادي ويصيد لها ضب
ويغديها وبعدها تصير الأمور تمام
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1921 ] نشر منذ 1 ساعة
مابيعرفش يبوس , باسك عزرائيل ياشيخه ,نفهم من كذى انك خبيرة في هذا المجال وان لكي علاقات خارج اطار الشرع , لو كنت القاضي لالقيتك في السجن ولو كان عند زوجك ذرة من الاحساس فيجب ان يطلقك من غير رجعه اولا لانكي خفيفة عقل وثانيا لانك لست بريئة وربما كانت لكي علاقات سابقة ولا من اين عرفتي كيف يكون التقبيل حسب الاصول يابنت الاصول
منار[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله كيف انكم غير منصفين هي طلبت حقها بالمتعه مع هذا الزوج الذي المفروض يلبي حاجاتها العاطفيه في عهد الرسول عندما جائته امراه تطلب الطلاق لكونها لا تحبه فقال لها ردي له وديعته اي مهره لماذا الرجل اذا لم يعجبه شي بزوجته طلق قبل ايام سمعنا من طلق زوجته لانها لم تضع راس الخروف كسرالله راسه وعادي ما اشوفكم استعجبتم هذا حقه لانها فشلته ما اظلمكم ياقوم
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1313 ] نشر منذ 1 ساعة
فرحان ههههههههههه الضب اول يوم طيب والحيه متى ياكلها لها-عاد انت خبير في طبخ الحيات
فرحان زعلان[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 1 ساعة
ابوفهد العنزي
كيف حالك
أخبارك
أن شاءالله بخير
لي سنه عن صحيفة صدى بسبب العمل
رجعت قبل كم يوم أعلق
أناطالبك تقول تم والله يجيني حاله نفسيه
من احلا صحيفه صحيفة صدى
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18597 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
فرحان زعلان💚[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 1 ساعة
قرني حبك عقرني
أخبارك
طيب
ماشاءالله
أنت باقي
حي
فرحان زعلان💚[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 1 ساعة
يطبخها بعد مايشبعها من ضب 😂😂😂😂😂😂😂😁😂😁😂😁😁
أنسان صريح[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 36 دقيقة
هذي متأثرة من الأفلام الرومنسية أو كان لها سوآبق وفيه أمور ثانية أهم من البوسة أشياء تعوض عن بعضهآ 🙂
كان عندنا مدير مصري بالدوام قال له و احد سعودي توفوا أثنينهم ربي يرحمهم قال له ابي اتزوج مصرية قال ماتقدر عليها خطها 220 وانتم خط 110 واللي ما فهم مشكلته هههه
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18597 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يسلمك
حياك يافرحان😘
فرحان زعلان💚[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 29 دقيقة
قرني تزوجت أولسا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14163 ] نشر منذ 7 دقائق
ههههه وش ذا الجرأه لو اعطيتيه كتب عن الرومنسيه يتثقف لعل وعسى ينفع معاه أو صارحيه وعلميه 😝