امرأة تقيم دعوى طلاق ضد زوجها: " مبيعرفش يبوس " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقامت امرأة دعوى خلع ضد زوجها في محكمة الأسرة بالجيزة في مصر، متهمه إياه أنه لا يجيد التقبيل.

وقالت الزوجة ” مبيعرفش يبوس.. زغير قادر على إسعادها ومقصر في أداء واجباته الزوجية تجاها ” .

وقالت ” م ” في دعواها: ” أنا اتخميت فيه واكتشفت إنه بارد وما بيعرفش يبوس، وأنا كل اللي عايزاه إني أستمتع مع جوزي، ولَّا هو الراجل من حقه يطالب بحقوقه ويتجوز أكتر من واحدة لو ملقاش المتعة مع مراته، وإحنا لأ ” .