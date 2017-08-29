الشوري يدرس زيادة الدرجات لمعالجة التجمد الوظيفي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ذكرت مصادر أن مجلس الشورى قيد دراسة مقترح تقدم به أحد الأعضاء، لزيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين.

وبينت المصادر أن المقترح يهدف إلى زيادة عدد درجات سلم رواتب موظفي بند الأجور والمستخدمين وموظفي الخدمة المدنية من المرتبة الأولى حتى السابعة لتكون 30 درجة لكل مرتبة، وزيادة عدد درجات سلم موظفي الخدمة المدنية من المرتبة الثامنة حتى الخامسة عشرة لتكون 25 درجة لكل مرتبة.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح يعالج أزمة التجمد الوظيفي التي يعانيها الموظفين عند استنفاد درجات المرتبة التي يشغلونها،