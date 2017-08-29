سيمينس الألمانية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “ SIEMENS ” – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في المملكة بمدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مخطط أول (مشروع مترو الرياض).

– مهندس تخطيط (مشروع مترو الرياض).

– مدير التركيب (مشروع مترو الرياض).

– مدير التكامل المدني (مشروع مترو الرياض).

– مهندس مبيعات- إدارة الطاقة.

– مدير المبيعات- إدارة الطاقة.

– مهندس تخطيط مبيعات- إدارة الطاقة.

– مدير عام التثبيت (مشروع مترو الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أغسطس 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط ” https://jobs.siemens-info.com/jobs?location=Saudi+Arabia&woe=12&page=1 “.