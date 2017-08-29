 عبداللطيف جميل تعلن عن وظيفة شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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عبداللطيف جميل تعلن عن وظيفة شاغرة للرجال

عبداللطيف جميل تعلن عن وظيفة شاغرة للرجال
فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة عبداللطيف جميل المتحدة، وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “ منسق مبيعات ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص إدارة الأعمال، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 آب/ أغسطس 2017م، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، عبر الدخول من ” https://icareers.alj.com/en/job-search-results/ “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1960 ] نشر منذ 11 دقيقة

تطردون سعوديون وتعلنو لتوظيف سعوديون

اي تناقض انت فيه يا شركة عبداللطيف جميل

الاجانب استحوذو على جميع الوظائف في شركتكم وتعاملهم زي الزفت

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