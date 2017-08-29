عبداللطيف جميل تعلن عن وظيفة شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة عبداللطيف جميل المتحدة، وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “ منسق مبيعات ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص إدارة الأعمال، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 آب/ أغسطس 2017م، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، عبر الدخول من ” https://icareers.alj.com/en/job-search-results/ “.