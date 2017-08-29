مغادرة 22 رجل أعمال من صالة كبار الزوار لأداء مناسك الحج - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالناصر أبوالفضل (صدى):

غادر مطار القاهرة اليوم الثلاثاء 22 من كبار رجال الأعمال متوجهين من الصالة المميزة ــ كبار الزوار بمقابل رسوم مالية ــ متوجهين إلى السعودية لأداء مناسك الحج حاملين تأشيرات زيارة بعد انتهاء مهلة سفر حاملى تأشيرات الحج.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة : أنهى كبار رجال الأعمال إجراءات سفرهم على رحلة طيران النيل رقم 103 والمتجهة إلى تبوك بصحبة شركة سياحة ” جولدن تورز ” والتى نظمت برنامج الحج لهم وانتظروا بصالة الخدمة المميزة ــ كبار الزوار بمقابل رسوم مالية ــ لحين صعودهم إلى الطائرة حيث يحملون تأشيرات زيارة وليست حج حيث انتهت مهلة سفر حاملى تأشيرات الحج أمس الاثنين.