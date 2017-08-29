التركي القابضة تعلن عن وظائف إدارية شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة مجموعة التركي وأولاده “ التركي القابضة ” – عبر موقعها الإلكتروني- وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير عام: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الشؤون الإدارية، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.

– مدقق داخلي: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وأنه مستمرٌّ حتى تاريخ 31 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل من ” http://careers.alturkiholding.com/alturki/vacancysearch.aspx “.