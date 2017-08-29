 المجدوعي القابضة تطرح وظائف شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 29

    أغسطس

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المجدوعي القابضة تطرح وظائف شاغرة للرجال

المجدوعي القابضة تطرح وظائف شاغرة للرجال
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل مالي أول: درجة البكالوريوس في تخصص تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

– سكرتير (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أغسطس 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27/ 10/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط ” https://almajdouie.bayt.com/ar/job-search-results/ “.


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