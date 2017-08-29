بالفيديو.. مسابقة لعرض أزياء الموتى تٌظهر المتوفي في أبهى حلة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مسابقة لعرض أزياء الموتى تٌظهر المتوفي في أبهى حلة
تمكنت يابانية تٌدعى رينو تيراي 23 عاماً من هزيمة 3 منافسين وصلوا إلى التصفيات النهائية، خلال معرض ” صناعة الحياة 2017 ” في طوكيو ، كأكبر معرض للجنازات في البلاد، يعمل على إحياء الفن القديم في تلبيس الأموات.
يٌشار إلى أن معرض صناع الحياة هو حدث يحتفي بتقاليد تنقية أراوح الجثث، من خلال جعل المتوفين يظهرون في أبهى حلة، وفقاً لتراث الشينتو.
وتنص تعاليم الشينتو على أن الميت يكون نجساً بعد الموت، وتساعد عملية جعل الميت يرتدي ملابس لائقة أمام أقربائه، على تنقية روحه، قبل أن ينتقل إلى العالم الآخر.
ويقول كيمورا كوكي، رئيس أكاديمية أكوريبيو، إن مجتمع الشيخوخة الياباني زاد الطلب على المتعهدين ذوي المهارات الخاصة. وأضاف ” هناك نحو 2000 شخص على الأقل مدربين على تلبيس الموتى، لكن مهاراتهم تختلف بشكل كبير. وأردت أن تكون هذه المسابقة، وسيلة لتحفيز المتعهدين على تحسين هذه المهارات “.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1315 ] نشر منذ 8 ساعات
عندهم الحلل والبهرشه وتشييك الزي للميت ليظهر في احلى وابهى حله-طيب وبعدها –
اما عندنا فالعمل الصالح الذي يصطحبه الميت منه احلى واجمل وابهى حله له عند الله -بعد اذن الله-
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 7 ساعات
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم :
((إذا مات الإنسان، انقطَع عنه عمله إلاَّ من ثلاثةٍ :
إلاَّ من صدقة جارية، أو عِلمٍ يُنتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له)
وعلى هذا نقول: إن مما ينفع الميِّتَ بعد موته:
أ- الدعاء له: قال تعالى:
﴿ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾
[الحشر: 10]
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 416 ] نشر منذ 7 ساعات
الحمدلله على نعمة الاسلام
abdulrahman malaihi[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 7 ساعات
الحمدلله على نعمة الاسلام
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1892 ] نشر منذ 7 ساعات
الحمدلله على نعمة الاسلام
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18597 ] نشر منذ 6 ساعات
على كذا بروح أموت ف اليابان
على الأقل أحصل من يهتم فيني بعد موتي
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🙂🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17209 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد لله على نعمه الاسلام. ونعمة العقل
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1921 ] نشر منذ 4 ساعات
خيبكم ربي , مات وانتهى الامر تلبسوه وتزينوه حق شنو ولا بيخسركم حيا وميتا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14168 ] نشر منذ 2 ساعتين
😅
الحمد لله الذي أكرمنا بالأسلام ،،
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 1 ساعة
ليتهم قالو مساعدة المرضى😂
قهرني المخرج يوم جت تربط
الكرفته👔غير اللقطه
عجزت اعرف اربطها
بجرب الشماغ على الثوب
واسويه كرفته👔😅
😂😂😂😂😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14168 ] نشر منذ 20 دقيقة
ابو تركي 😂
ما أظن ينفع معاك الشماغ شوف طريقة الكرفته بالتفصيل في اليوتيوب 😅