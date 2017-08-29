بالفيديو.. مسابقة لعرض أزياء الموتى تٌظهر المتوفي في أبهى حلة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تمكنت يابانية تٌدعى رينو تيراي 23 عاماً من هزيمة 3 منافسين وصلوا إلى التصفيات النهائية، خلال معرض ” صناعة الحياة 2017 ” في طوكيو ، كأكبر معرض للجنازات في البلاد، يعمل على إحياء الفن القديم في تلبيس الأموات.

يٌشار إلى أن معرض صناع الحياة هو حدث يحتفي بتقاليد تنقية أراوح الجثث، من خلال جعل المتوفين يظهرون في أبهى حلة، وفقاً لتراث الشينتو.

وتنص تعاليم الشينتو على أن الميت يكون نجساً بعد الموت، وتساعد عملية جعل الميت يرتدي ملابس لائقة أمام أقربائه، على تنقية روحه، قبل أن ينتقل إلى العالم الآخر.

ويقول كيمورا كوكي، رئيس أكاديمية أكوريبيو، إن مجتمع الشيخوخة الياباني زاد الطلب على المتعهدين ذوي المهارات الخاصة. وأضاف ” هناك نحو 2000 شخص على الأقل مدربين على تلبيس الموتى، لكن مهاراتهم تختلف بشكل كبير. وأردت أن تكون هذه المسابقة، وسيلة لتحفيز المتعهدين على تحسين هذه المهارات “.