 بالفيديو .. ثور هائج يغرز قرونه في بطن مُصارع - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 29

    أغسطس

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بالفيديو .. ثور هائج يغرز قرونه في بطن مُصارع

بالفيديو .. ثور هائج يغرز قرونه في بطن مُصارع
أماني الغامدي(صدى):

هاجم ثور هائج ، أحد المصارعين داخل حلبة خلال بطولة ” سان لويس بوتوسي ” في المكسيك ، ما أسفر عن إصابة المصارع بإصابات بالغة .

وظهر المصارع ” سيرجيو فلوريس ” ، يجلس على الأرض قبل خروج ثور هائج وزنه 500 كيلوجرام، وبعد ثواني قليلة، تمكن الثور من اختراق بطنه بقرونه.

ويمكن رؤية الثور الغاضب يحمل المصارع ويهزه بعنف مرارا وتكرارا قبل أن يطرحه أرضا، وأثناء الحادث، أصابت قرون الثور ذراعه الآخر، وظهر مجموعة من المساعدين يسارعون لمساعدة المصارع، وحمله بعيدا عن حلبة المصارعة.

 

 


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 10 ساعات

رياضه خطيره ولا فيها من المتعه شي

[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 4 ساعات

يووه نشب فيه😨😨
يستاهل ﻷنهم يعذبون الثور
هذا ما جاه فهو جزاه

[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 3 ساعات

يستاهل ماجاه عقله نفس عقل الثور ~

[ عدد التعليقات: 533 ] نشر منذ 2 ساعتين

ان شاء الله ما يقوم بالسلامة، وجهن يستاهل

[ عدد التعليقات: 1923 ] نشر منذ 27 دقيقة

اذا قالو ربك مايطق بعصى فهذا هو المقصود , والاغرب ان هؤلاء ينتمون الى المجتمع الغربي الذي صدع رؤسنا في الحديث عن حقوق الانسان وحقوق الحيوان وفي النهاية هم يتسلون بقتل حيوان لمجرد التسليه

[ عدد التعليقات: 33086 ] نشر منذ 14 دقيقة

صدقت يا اخ مطر الأسود .. تعليقك كفى و وفى ,, لاهنت ..

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