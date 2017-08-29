بالفيديو .. ثور هائج يغرز قرونه في بطن مُصارع - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

هاجم ثور هائج ، أحد المصارعين داخل حلبة خلال بطولة ” سان لويس بوتوسي ” في المكسيك ، ما أسفر عن إصابة المصارع بإصابات بالغة .

وظهر المصارع ” سيرجيو فلوريس ” ، يجلس على الأرض قبل خروج ثور هائج وزنه 500 كيلوجرام، وبعد ثواني قليلة، تمكن الثور من اختراق بطنه بقرونه.

ويمكن رؤية الثور الغاضب يحمل المصارع ويهزه بعنف مرارا وتكرارا قبل أن يطرحه أرضا، وأثناء الحادث، أصابت قرون الثور ذراعه الآخر، وظهر مجموعة من المساعدين يسارعون لمساعدة المصارع، وحمله بعيدا عن حلبة المصارعة.