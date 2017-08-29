بالفيديو .. ثور هائج يغرز قرونه في بطن مُصارع - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. ثور هائج يغرز قرونه في بطن مُصارع
هاجم ثور هائج ، أحد المصارعين داخل حلبة خلال بطولة ” سان لويس بوتوسي ” في المكسيك ، ما أسفر عن إصابة المصارع بإصابات بالغة .
وظهر المصارع ” سيرجيو فلوريس ” ، يجلس على الأرض قبل خروج ثور هائج وزنه 500 كيلوجرام، وبعد ثواني قليلة، تمكن الثور من اختراق بطنه بقرونه.
ويمكن رؤية الثور الغاضب يحمل المصارع ويهزه بعنف مرارا وتكرارا قبل أن يطرحه أرضا، وأثناء الحادث، أصابت قرون الثور ذراعه الآخر، وظهر مجموعة من المساعدين يسارعون لمساعدة المصارع، وحمله بعيدا عن حلبة المصارعة.
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 10 ساعات
رياضه خطيره ولا فيها من المتعه شي
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 620 ] نشر منذ 10 ساعات
حقة وما جاة احسن من غرس احد قرينية بمكان ثاني
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18597 ] نشر منذ 8 ساعات
ليته غرسها في بومته بعد..
هذيلن وين حقوق الحيوان عنهم
يصارعون الثيران ويطعنونها بالرماح
و. هووووووووولي🐂
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1896 ] نشر منذ 7 ساعات
من قاله ينطح الثور
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 4 ساعات
يووه نشب فيه😨😨
يستاهل ﻷنهم يعذبون الثور
هذا ما جاه فهو جزاه
همس ~[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 3 ساعات
يستاهل ماجاه عقله نفس عقل الثور ~
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 533 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان شاء الله ما يقوم بالسلامة، وجهن يستاهل
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1923 ] نشر منذ 27 دقيقة
اذا قالو ربك مايطق بعصى فهذا هو المقصود , والاغرب ان هؤلاء ينتمون الى المجتمع الغربي الذي صدع رؤسنا في الحديث عن حقوق الانسان وحقوق الحيوان وفي النهاية هم يتسلون بقتل حيوان لمجرد التسليه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33086 ] نشر منذ 14 دقيقة
صدقت يا اخ مطر الأسود .. تعليقك كفى و وفى ,, لاهنت ..