سالم الغامدي مديرا تنفيذيا لمستشفى المخواة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

كلفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة الأخصائي سالم بن عبدالله آل عياش الغامدي مديراً تنفيذياً لمستشفى المخواة العام لمدة عام.

وخدم الغامدي، حوالي تسعة عشر عاماً في الصحة، وسبق أن عمل في مستشفى الرياض الوطني ثم انتقل إلى مستشفى الملك فهد بالباحة ثم انتقل للعمل مديراً مناوباً بمستشفى المخواة العام ثم عمل في إشراف قطاع المجاردة بمنطقة عسير ليعيّن نائباً لمدير مستشفى المخواة العام، وعمل مؤخراً مديراً لمركز طب الأسنان بالمخواة، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة المستشفيات.