سقطة جديدة من السلطات القطرية تجاه مجلس التعاون - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

لم تكتفي وسائل الإعلام القطرية بمهاجمة الدول المقاطعة للدوحة، بتقارير زائفة تؤكد على تخبط الشأن الداخلي لقطر بعد قطع الدول المكافحة للإرهاب العلاقات الدبلوماسية اعتراضا على سياسات السلطات القطرية، إذ اتجهت الصحف لمهاجمة مجلس التعاون الخليجي، في فصل جديد من سلسلة سقطات السلطات القطرية.

ونشر حساب ” الردع السعودي ” على تويتر، صورة للصفحة الأولى من صحيفة العرب القطرية، تهاجم فيها مجلس التعاون حيث كان ” المانشيت “، ( ما فائدة مجلس التعاون !؟)، مع إعداد تقارير زائفة تزعم فيها بفشل المجلس، وذلك بعد قطع الدول العربية العلاقات مع الدوحة.

ويبدو أن السلطات القطرية تريد الانسحاب من مجلس التعاون بعدما أطلقت العنان لوسائل الإعلام القطرية المختلفة لمهاجمة مجلس التعاون الخليجي بإعداد ندوات وتقارير وتصريحات غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة من مسؤولين رسميين بالدوحة وباحثون سياسيون.