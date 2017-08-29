تعليم الليث تعتمد حركة النقل الداخلي لـ٧٨٠ معلما ومعلمة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن المالكي(صدى):

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي، مساء أمس الاثنين، وبحضور مدير شؤون المعلمين الدكتور أحمد بن محمد باحارث ومشرفي قسم شؤون المعلمين، حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي المقبل ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ .

وعبر البركاتي عن تهنئته للمعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم ، ومعتذرا لمن لم يشملهم النقل نظراً لعدم وجود الاحتياج ، مثمنا في ذات الوقت الجهود الكبيرة التي قام بها منسوبي و منسوبات شؤون المعلمين في إعداد الحركة وفق الضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة والتي ابتسمت بالدقة والشفافية متمنيا أن تحقق حركة المعلمين والمعلمات مزيدا من الاستقرار وزيادة العطاء .

وأوضح البركاتي، أن عدد المتقدمين للنقل الداخلي هذا العام ٩٢٣ معلما تحقق النقل لـ٥٨٠ معلما بنسبة ٦٣ % ، بينما تقدم ٧٦٨ معلمة تحقق النقل لـ٢٠٠ معلمة بنسبة ٣٠ % .

وأضاف البركاتي، أنه يمكن للمعلمين و المعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة من خلال الرابط التالي:

https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

وقال مدير شؤون المعلمين الدكتور أحمد بن محمد باحارث بأن الحركة شملت قطاعات المحافظة الخمسة وهي الليث وأضم وحقال وربوع العين وبني يزيد , مؤكدا بأن الحركة أجريت بين المتقدمين وفق المفاضلة و الاحتياج ، وطالب المشمولين بالحركة بسحب خطابات توجيههم الكترونيا من حساباتهم في نور وإخلاء طرفهم من مدارسهم القديمة عن طريق قادة وقائدات المدارس ، والمباشرة في مدارسهم الجديدة مع بداية عودة المعلمين والمعلمات يوم الأحد الموافق ١٩ /١٢ / ١٤٣٨هـ.

وأشار باحارث، إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات الذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتيجة حركة النقل الداخلي الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور ” أيقونة التظلم ” وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان الحركة ، وستقوم اللجنة المختصة بدراسة ذلك.