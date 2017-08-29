بلجيكا: الجيش لن يغادر الشوارع والميادين حتى 2020 - صحيفة صدى الالكترونية

بروكسل(صدى):

أعلنت السلطات البلجيكية، أمس الاثنين، أن الجيش البلجيكي لن يغادر الشوارع والميادين في جميع أنحاء البلاد حتى عام 2020.

وكان رئيس أركان القوات المسلحة البلجيكية اللواء مارك زيس أعلن، في وقت سابق أن جنود الجيش سيظلوا منتشرين في المدن الكبرى لبضع سنوات أخرى.

من جهتها، أكدت صحيفة ” ده ستاندرد “، على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة اضطرت إلى إدخال تعديلات كبيرة على برامج التدريبات العسكرية لجيش المشاة، تبعًا للقرار الأخير. وهذا يعني استمرار حالة التأهب عند المستوى الثالث، من مقياس 4 درجات لمكافحة الإرهاب في البلاد.