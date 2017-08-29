البنتاجون: صاروخ كوريا الشمالية لم يشكل تهديدًا على أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

البنتاجون: صاروخ كوريا الشمالية لم يشكل تهديدًا على أمريكا
قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أمس الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا حلق فوق اليابان.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكولونيل روبرت مانينج للصحفيين، ” يمكننا تأكيد أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية حلق فوق الأراضي اليابانية “، وأن الجيش الأمريكي يجمع مزيدًا من المعلومات.
وأضاف المتحدث أن ” قيادة الدفاع الجوي الأمريكية الشمالية حددت أن إطلاق الصاروخ من كوريا الشمالية لم يشكل تهديدًا على الولايات المتحدة “.
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