البنتاجون: صاروخ كوريا الشمالية لم يشكل تهديدًا على أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أمس الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا حلق فوق اليابان.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكولونيل روبرت مانينج للصحفيين، ” يمكننا تأكيد أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية حلق فوق الأراضي اليابانية “، وأن الجيش الأمريكي يجمع مزيدًا من المعلومات.

وأضاف المتحدث أن ” قيادة الدفاع الجوي الأمريكية الشمالية حددت أن إطلاق الصاروخ من كوريا الشمالية لم يشكل تهديدًا على الولايات المتحدة “.