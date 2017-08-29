 البنتاجون: صاروخ كوريا الشمالية لم يشكل تهديدًا على أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 29

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. البنتاجون: صاروخ كوريا الشمالية لم يشكل تهديدًا على أمريكا

البنتاجون: صاروخ كوريا الشمالية لم يشكل تهديدًا على أمريكا

البنتاجون: صاروخ كوريا الشمالية لم يشكل تهديدًا على أمريكا
واشنطن(صدى):

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أمس الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا حلق فوق اليابان.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الكولونيل روبرت مانينج للصحفيين، ” يمكننا تأكيد أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية حلق فوق الأراضي اليابانية “، وأن الجيش الأمريكي يجمع مزيدًا من المعلومات.
وأضاف المتحدث أن ” قيادة الدفاع الجوي الأمريكية الشمالية حددت أن إطلاق الصاروخ من كوريا الشمالية لم يشكل تهديدًا على الولايات المتحدة “.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *