ليبيا ترحل عددًا كبيرًا من المهاجرين غير الشرعيين - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا فرع طرابلس، أمس الاثنين، أنه قام بترحيل 94 مواطنا مغربيًا إلى بلادهم بالتنسيق مع السلطات المغربية.

وأضاف الجهاز بأن الدفعة الثانية والأخيرة للمهاجرين غير القانونين من الجنسية المغربية تم ترحليهم على متن طائرة تابعة للخطوط الإفريقية غادرت مطار معيتيقة في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعد ضبطهم وهم يحاولون التوجه إلى أوروبا بطرق غير قانونية.

وكما سلمت السلطات الليبية بالمعبر الحدودي رأس جدير إلى نظيرتها التونسية السبت الماضي، 45 شابًا تونسيًا كانوا يحاولون الهجرة انطلاقا من سواحل مدينة الزاوية، وفقًا لما نقلته الخارجية التونسية. ورحلت أيضًا 140 مهاجرًا من الجنسية المالية بعد ضبطهم وهم يحاولون التوجه إلى أوروبا بطرق غير قانونية عبر السواحل الليبية.

يذكر أن السلطات الليبية قامت في الحادي والعشرين من أغسطس الجاري بتسليم نظيرتها التونسية 78 شابًا تونسيًا كانوا نزلاء بسجن تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.