" هارفي " يغلق مطاري هيوستن الرئيسيين لأجل غير محدد - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلنت السلطات في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، أمس الاثنين، عن إغلاق المطارين الرئيسين في المدينة بسبب الفيضانات التي أحدثها إعصار هارفي.

وقال المتحدث باسم مطارات هيوستن بيل بيغلي، إن مطاري المدينة سيظلان خارج الخدمة بسبب إعصار هارفي إلى حين استكمال إنهاء إجراءات المسافرين.

وأوضح بأنه لم تحدد بعد فترة إغلاق المطارين.

وأغلقت سلطات هيوستن منذ نهاية الأسبوع مطار جورج بوش الدولي ومطار هوبي الداخلي، بسبب المياه التي غمرت الطرق المؤدية إليهما جراء إعصار هارفي.