مسلخ طريف ينهي استعداداته لاستقبال الأضاحي - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أنهت بلدية محافظة طريف، ممثلة بقسم صحة البيئة، استعداداتها لاستقبال الأضاحي في مسلخ بلدية طريف خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وفق برامج وخدمات تيسير على المواطن والمقيم لاستلام وتسليم أضاحيهم.

وأوضحت بلدية طريف أنها بدأت حملتها للقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي ، محذرة ًمن الذبح خارج المسلخ والمطابخ المرخص لها.

ودعا رئيس بلدية محافظة طريف المكلف المهندس صالح بن زعل العقيلي المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع البلدية بمنع حالات الذبح العشوائي حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك وتفادياً من انتقال الأمراض المعدية، مشيرا إلى أن الذبح لدى الجائلين أو في الأماكن العامة يعرض الذبائح للفساد السريع ، مؤكداً أن البلدية لا تهاون في أي حالة يتم ضبطها وستتم مخالفتها ومعاقبتها.