بالفيديو.. حاج يسير في المشاعر المقدسة حاملا علم الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حاج يسير في المشاعر المقدسة حاملا علم الهلال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الحجاج يسير في المشاعر المقدسة حاملا علما كبيرا لنادي الهلال.
وأظهر الفيديو الحاج – الذي لم يتضح جنسيته – مرتديا ملابس الإحرام ويسير وسط عدد من الحجاج ويحمل في يده علم الهلال، وسط استغراب عدد كبير من الأشخاص ورجال الأمن.
خالد المالكي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 59 دقيقة
هذا ان دل يدل على تخلف النادي ومشجعيه
وانا قلت اول هذا نادي متطفل يقتات على برازه مثل الخنازير
ماجد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 43 دقيقة
كم إثم كسبته في هذه الأيام الفضيله بسبب تعصبك … ما هذا الوصف .. اين التربيه واخلاق الإنسان المسلم
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 34 دقيقة
ياشين المطفلين من بعض الجماهير
يبغى يقلل من شأن الزعيم
ولكن مايضر الزعامه كلام النعامه
عمل فردي[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 28 دقيقة
خالد المالكي
الا يعتبر ردك هذا ايضا تخلف يا اخ خالد ماورد في الخبر عمل فردي ينتقد من عمله فقط
أبو أحمد[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 18 دقيقة
أولاً أرد على الأخ خالد المالكي وش دخل نادي الهلال في تصرفات هذا الحاج وغيره من اهل العقول المريضه والمتخلفين وبعدين النادي ومن فيه من رجال هم في الأصل منا وفينا ومسلمين موحدين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشبهتم بالخنازير وهذي كلام لايرضي الله سبحانه بأن تشبه اخوك المسلم بالخنزير ولكن يبدو أنك متخلف عقلياً ومتعصب وتحمل في قلبك حقد دفين على نادي الهلال وهذا شعور كل واحد مريض نفسياً بس الله يهديك
أبو أحمد[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 12 دقيقة
هذا الحاج يبي الشهره ويسعى للمادة على حساب الطاعه وهذا يعتبر والله اعلم من الرياء لكن اقول لهذا الحاج اسع في الشهره عند الله وملائكته وسيبك من وسخ الدنيا