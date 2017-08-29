بالفيديو.. حاج يسير في المشاعر المقدسة حاملا علم الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد الحجاج يسير في المشاعر المقدسة حاملا علما كبيرا لنادي الهلال.

وأظهر الفيديو الحاج – الذي لم يتضح جنسيته – مرتديا ملابس الإحرام ويسير وسط عدد من الحجاج ويحمل في يده علم الهلال، وسط استغراب عدد كبير من الأشخاص ورجال الأمن.