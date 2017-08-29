بالفيديو.. إنقاذ مواطن وأبنائه فقدوا في صحراء عرعر بعد تعثر سيارتهم - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى للعثور على مواطن وأبنائه بعد ساعات من فقدانهم في صحراء وادي الهلالي شرق مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وعثر فريق ساعد التطوعي للإنقاذ، أمس الإثنين، على المواطن وأبنائه حيث ظهرا وقد تمكن منهما التعب، وسارع أعضاء فريق ساعد إلى إمدادهما بالمياه مع نقلهما بإحدى السيارات إلى أقرب مستشفى لإجراء اللازم لهما.

ومن جانبه، أعلن المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية عن تكريم عضوين بالفريق لجهودهما في إنقاذ المواطن وابنه في وقتٍ قياسي.