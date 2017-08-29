 ارتفاع تحويلات الأجانب بنسبة 10% خلال يوليو - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 29

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ارتفاع تحويلات الأجانب بنسبة 10% خلال يوليو

ارتفاع تحويلات الأجانب بنسبة 10% خلال يوليو

ارتفاع تحويلات الأجانب بنسبة 10% خلال يوليو
نايف السالم(صدى):

 

شهدت تحويلات الأجانب خلال شهر يوليو الماضي، ارتفاعا بنسبة ملحوظا بنسبة 10%، لتبلغ 11.3 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما “، عن بلوغ محصلة تحويلات الأجانب العاملين في المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 82.30 مليار ريال، في مقابل 89.75 مليار ريال للفترة نفسها من العام 2016.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاء الله ..المواطن يضعف راتبة..والعامل تزيد مدخراته ، لكن واضح انه فيه خلل وللأسف خلل كبير وعميق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *