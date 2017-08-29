ارتفاع تحويلات الأجانب بنسبة 10% خلال يوليو - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شهدت تحويلات الأجانب خلال شهر يوليو الماضي، ارتفاعا بنسبة ملحوظا بنسبة 10%، لتبلغ 11.3 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما “، عن بلوغ محصلة تحويلات الأجانب العاملين في المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 82.30 مليار ريال، في مقابل 89.75 مليار ريال للفترة نفسها من العام 2016.