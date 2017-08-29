ارتفاع تحويلات الأجانب بنسبة 10% خلال يوليو - صحيفة صدى الالكترونية

ارتفاع تحويلات الأجانب بنسبة 10% خلال يوليو
شهدت تحويلات الأجانب خلال شهر يوليو الماضي، ارتفاعا بنسبة ملحوظا بنسبة 10%، لتبلغ 11.3 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما “، عن بلوغ محصلة تحويلات الأجانب العاملين في المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 82.30 مليار ريال، في مقابل 89.75 مليار ريال للفترة نفسها من العام 2016.
Zezu[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاء الله ..المواطن يضعف راتبة..والعامل تزيد مدخراته ، لكن واضح انه فيه خلل وللأسف خلل كبير وعميق.