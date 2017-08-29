كوريا الشمالية تطلق صاروخًا اخترق المجال الجوي لليابان - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

أعلنت الحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا مر فوق شمال اليابان في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الصاروخ تحطم إلى ثلاثة أجزاء وسقط في المياه قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية، فيما نصح نظام التحذير ” جيه-أليرت ” التابعة للحكومة اليابانية سكان المنطقة باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأكد رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أمن اليابانيين.

في حين قالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية إن مقذوفا من نوع غير محدد قد تم إطلاقه من بيونج يانج في حوالي الساعة 05,57 بالتوقيت المحلي (20,57 ت غ الاثنين).

وأكد المتحدث باسم البنتاجون الكولونيل روب مانينج، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باتجاه اليابان، لكنه لم يشكل تهديدًا لأمريكا الشمالية، مضيفًا أن الصاروخ حلّق فوق اليابان، وأن الولايات المتحدة ما زالت تقيم عملية إطلاق الصاروخ.