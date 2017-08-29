بالفيديو.. الجوازات: ضبط 64 حالة تزوير وثائق حج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الاثنين، ضبط 64 حالة تزوير وثائق حج، منها 5 حالات عن طريق البر، و59 حالة تزوير عن طريق الجو.

يذكر أن اليحيى قال في وقت سابق، إن عدد الحجاج بلغ أكثر من مليون و735 ألف حاج وبلغت زيادة عدد الحجاج عن مثل الفترة في العام الماضي أكثر من 418 ألف حاج، وأن عدد الجنسين في الحج 930 ألف حاج من الذكور إلى جانب 804 آلاف حاجة من الإناث وبلغ مجموع الغرامات على المخالفين لنظام الحج حتى ظهر اليوم مليون و 700 ألف ريال.