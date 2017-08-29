150 من " شباب المدينة " يتسابقون على خدمة ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

يتسابق أكثر من 150 متطوعاً ومتطوعة من فريق لجنة الشباب التطوعي بالمدينة المنورة في تقديم خدماتهم لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي الشريف في حج هذا العام.

ويتفنن شباب وفتيات المدينة في منظر رائع ومشرف في مختلف أروقة وساحات المسجد النبوي الشريف بكل حيوية وتفان ونشاط، في تقديم الخدمات التطوعية المختلفة لضيوف الرحمن.

تأتي مشاركة لجنة الشباب في خدمة الحجيج والزوار انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بأهمية دور الشباب في بناء المستقبل والحضارات بما يملكونه من طاقات وقدرات متعددة ينبغي الاستفادة منها على الوجه الأمثل لتكون رافداً إيجابياً لخدمة الدين ثم الملك والوطن بتمكينهم من الفرص وتفعيل دورهم المجتمعي وتعزيز اتجاهاتهم نحو المشاركة المجتمعية وتفعيل مبادراتهم المتميزة واكتشاف تلك القدرات والطاقات الشبابية تحت شعار خدمتكم شرف لنا .