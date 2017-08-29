مواطن يوثق أغنامًا مريضة للذبح بمسلخ الكعكية في مكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وثق مواطن، عصر اليوم الاثنين، عددًا من الأغنام والماعز الهزيلة والمريضة أتى بها مجموعة من الآسيويين لمسلخ الكعكية بغرض ذبحها بالمسلخ، دون اعتراض العاملين في المسلخ عليها أو وجود رقابة ميدانية من الجهات المعنية.

وقال المواطن سعد الشهراني المنتدب من منطقة عسير للعمل خلال موسم الحج، إنه أثناء ذهابه اليوم للمسلخ بالكعكية بمكة المكرمة بقصد سلخ ذبيحة له، ذهل بوجود عددٍ من الماعز والأغنام الهزيلة جدًا والمريضة في المسلخ، كان قد أتى بها عددٌ من العمالة الآسيوية، مبينًا أن عمال المسلخ لم يكشفوا عليها أو يرفضوا السلخ، متسائلاً عن دور الجهات الرقابية بأمانة العاصمة المقدسة في الكشف عن مثل هؤلاء ومحاسبتهم، وإيقاع العقوبات الرادعة لهم.

ودعا الشهراني أمانة العاصمة المقدسة فتح تحقيق حول كيفية ذبح وسلخ مثل هذه الذبائح الهزيلة والمريضة جدًا، ومراقبة المطاعم وتكثيف الجولات والكشف عن مصادر اللحوم لديها، مبينًا أنه ربما يستغل مثل هؤلاء العمالة من ضعاف الأنفس فترة الحج وتقديم الوجبات لهم.