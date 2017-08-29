⁠⁠⁠⁠⁠الفراج رافضا الحديث عن الأندية: كلنا الآن مع الأخضر - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للحديث عن الأندية، في ظل خوض المنتخب لمباراة هامة غدًا الثلاثاء أمام المنتخب الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال كأس العالم روسيا 2018.

وقال الفراج في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” : ” ساعات مهمة قبل مواجهة الإمارات والسعودية، ليس هذا وقت الأندية ومشاعر مشجعيها، كلنا الآن مع الأخضر الكبير، وعقبال تأهلنا إلى كأس العالم ” .

فيما حرص نجم نادي النصر السابق، فهد الهريفي، على توجيه رسالة للاعبي المنتخب السعودي قبل ساعات من مباراة الإمارات، وقال: ” الأمل في التأهل مبكرًا وارد.. إذا فازت بنتيجة كبيرة أو تفوز بفرق هدف وتضمن التأهل كثالث.. غدًا يجب أن يعلم اللاعبون بأن أسماءهم ستسجل في التاريخ ” .

وكان آخر لقاء بين الفريقين، بالجولة الرابعة بالتصفيات الحالية، تحديدًا 11 أكتوبر، فاز فيه الأخضر (3- 0)، سجلهم نواف العابد وفهد المولد ويحيى الشهري.