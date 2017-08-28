سفير الإمارات بواشنطن: تميم ألعوبة في يد حمد وموزة - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

قال السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أن قطر تعتبر ثاني أكبر دولة في العالم تحتضن إرهابيين بعد إيران، مما يشكل خطرا على دول المنطقة.

وأشار ” العتيبة ” في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، مستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات مع قطر، شريطة أن تكون الدوحة مستعدة لذلك دون أي شروط مسبقة منها.

ورجح العتيبة أن والديّ أمير قطر، تميم بن حمد، أمير قطر السابق، حمد بن خليفة، وزوجته الشيخة موزة بنت ناصر، لا يزالان حتى الآن يديران شؤون البلاد ويتحكمان بشكل كبير في عملية صنع القرار، قائلا: ” أعتقد أن تميم يريد التفاوض معنا، لكن والده لا يرغب في هذا الأمر لأنه لا يزال ممسكًا بدفة الحكم ” .