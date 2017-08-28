كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تعلن عن وظائف شاغرة بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تعلن عن وظائف شاغرة بالطائف
تعلن كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بمحافظة الطائف عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة (رجال) برتبة (محاضر) و(معيد) :
الوظائف :
1- محاضر:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة الماجستير في تخصص (ثقافة إسلامية ، بحوث عمليات ، رياضيات ، إحصاء ) من جامعة سعودية أو جامعة أجنبية معترف بها.
– أن يجتاز الإجراءات النظامية المحددة في لائحة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين في الكليات العسكرية.
2- معيد:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (قرآن كريم ، ثقافة إسلامية ).
– أن لا يقل تقديره عن جيد جدا.
– أن يجتاز الإجراءات النظامية المحددة في لائحة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين في الكليات العسكرية.
موعد متاح إلى 1438/12/30هـ.
فعلى من لديه الرغبة والمؤهل العلمي المطلوب وتتوفر فيه الشروط المحددة أعلاه التقدم ببيان سيرته الذاتية وصورة من مؤهلاته العلمية وصورة من شهادات الخبرة العملية (غير مستردة على العنوان التالي:-
– كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي (الطائف) العرفاء طريق الرياض صندوق بريد (2965) الرمز البريدي (21944) تليفون (0127250000/0127250001).
– كما يتم إرسال نسخة إلكترونية على البريد الإلكتروني ([email protected]).
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