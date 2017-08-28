كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تعلن عن وظائف شاغرة بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بمحافظة الطائف عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة (رجال) برتبة (محاضر) و(معيد) :

الوظائف :

1- محاضر:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة الماجستير في تخصص (ثقافة إسلامية ، بحوث عمليات ، رياضيات ، إحصاء ) من جامعة سعودية أو جامعة أجنبية معترف بها.

– أن يجتاز الإجراءات النظامية المحددة في لائحة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين في الكليات العسكرية.

2- معيد:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (قرآن كريم ، ثقافة إسلامية ).

– أن لا يقل تقديره عن جيد جدا.

– أن يجتاز الإجراءات النظامية المحددة في لائحة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين في الكليات العسكرية.

موعد متاح إلى 1438/12/30هـ.

فعلى من لديه الرغبة والمؤهل العلمي المطلوب وتتوفر فيه الشروط المحددة أعلاه التقدم ببيان سيرته الذاتية وصورة من مؤهلاته العلمية وصورة من شهادات الخبرة العملية (غير مستردة على العنوان التالي:-

– كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي (الطائف) العرفاء طريق الرياض صندوق بريد (2965) الرمز البريدي (21944) تليفون (0127250000/0127250001).

– كما يتم إرسال نسخة إلكترونية على البريد الإلكتروني ([email protected]).