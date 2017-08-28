قريبا.. استخدام الفئران في الكشف عن المتفجرات - صحيفة صدى الالكترونية

أبوجا(صدى):

نجح الباحث النيجيري أوشي أغابي في صناعة جهاز كمبيوتر يعتمد على الخلايا العصبية للفئران بدلا من السيلكون، ويستخدم في التعرف على رائحة المخدرات، ومن الممكن استخدامه مكان الأمن التقليدي في المطارات.

وقال أغابي تصريحات صحفية الإثنين، أن الجهاز في حجم المودم ويطلق عليه اسم ” كونيكو كور ” ، ومن الممكن أن يكون جزءا من ” دماغ ” الروبوتات في المستقبل.

وكان أغابي أنشأ شركته التي تحمل اسم ” كونيكو ” قبل أكثر من عام، وجمع تمويلا بقيمة مليون دولار أمريكي، ويزعم أنها تحقق بالفعل أرباحا بقيمة 10 مليون دولار من صفقات مع صناعة الأجهزة المستخدمة للأمن.

ويضع أغابي تصورا للمستقبل بحيث يمكن استخدام هذه الأجهزة سرا في نقاط مختلفة في المطارات، ما يلغي الحاجة إلى وقوف المسافرين في طوابير طويلة للخضوع لإجراءات التفتيش من قبل أمن المطارات.