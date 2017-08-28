قريبا.. استخدام الفئران في الكشف عن المتفجرات - صحيفة صدى الالكترونية

قريبا.. استخدام الفئران في الكشف عن المتفجرات
نجح الباحث النيجيري أوشي أغابي في صناعة جهاز كمبيوتر يعتمد على الخلايا العصبية للفئران بدلا من السيلكون، ويستخدم في التعرف على رائحة المخدرات، ومن الممكن استخدامه مكان الأمن التقليدي في المطارات.
وقال أغابي تصريحات صحفية الإثنين، أن الجهاز في حجم المودم ويطلق عليه اسم ” كونيكو كور ” ، ومن الممكن أن يكون جزءا من ” دماغ ” الروبوتات في المستقبل.
وكان أغابي أنشأ شركته التي تحمل اسم ” كونيكو ” قبل أكثر من عام، وجمع تمويلا بقيمة مليون دولار أمريكي، ويزعم أنها تحقق بالفعل أرباحا بقيمة 10 مليون دولار من صفقات مع صناعة الأجهزة المستخدمة للأمن.
ويضع أغابي تصورا للمستقبل بحيث يمكن استخدام هذه الأجهزة سرا في نقاط مختلفة في المطارات، ما يلغي الحاجة إلى وقوف المسافرين في طوابير طويلة للخضوع لإجراءات التفتيش من قبل أمن المطارات.
فرحان زعلان💚[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 42 دقيقة
اختراع جميل من وجهة نظري
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله المستعان الفئران والثيران ماسلمت
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 31 دقيقة
اجل بيخلي الفيران والجرابيع تمشي بسلاسل مثل الكلاب تدور مخدرات وقنابل
الصينين يحبون الهياط مثل الأفرقييين ولأوربييين
هذا الي بالصورة لو تاخذة حفل دواسر فيه دق طبول بيسوي لك شركة من الجراد تكشف الجن
هياط في هياط اجل جمع عشر مليون ريال الله المستعان
اقول قم بس قم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33068 ] نشر منذ 30 دقيقة
شي طيب تشكر عليه ,, استمر ,,
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10695 ] نشر منذ 24 دقيقة
ياعمري يا👈الماوس
بتصير حقل تجارب للمتفجرات
غير عن المختبر اللي يجربوا فيك الادويه
بتصير بتاع كولو 😂😂
حمادة[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 6 دقائق
قالت المذيعة نانسي نور الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حق إنساني للرجال والنساء في الدنيا في الاسلام